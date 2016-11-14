33 танцора из ставропольского клуба «Лаки Джем» вместе с руководителем коллектива Екатериной Федотовой успешно выступили на танцполе в Краснодаре на Всероссийском рейтинговом турнире Galaxy dance – 2016. Наш танцевальный десант в очередной раз произвел фурор в столице Кубанского края.

Чемпионами и призерами в различных номинациях стали Семен Вакалов и Мария Запенкова, подтвердившие, что являются одними из сильнейших танцоров России. Они победили во всех номинациях, завоевав по четыре золотые награды. По два «золота» завоевали Алина Череватова и Валерия Комышева; Стас Обрядин и Мария Харина; Александр Еремин и Полина Удодова; золотую медаль выиграл Влад Чубов.

Итог выступления ставропольцев более чем впечатляющий: 21 золотая, 6 серебряных и 4 бронзовые медали! Теперь танцоры будут готовиться к турнирам в Ростове-на-Дону и «Вальс Победы» в Ставрополе.

http://www.stapravda.ru/20161114/31_medal_turnira_galaxy_dance__2016_iz_krasnodara_privezli_stavr_97979.html