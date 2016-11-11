В Ставрополе в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

В Ставрополе проводится проверка по факту смерти пожилого мужчины в результате пожара, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Пожар произошел на балконе одной из квартир, его причиной стала непотушенная сигарета. В результате отравления продуктами горения мужчина, находившийся в квартире, скончался на месте. Признаков, указывающих на совершение преступления, не установлено.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161111/v_stavropole_v_pozhare_izza_nepotushennoy_sigarety_pogib_muzhchi_97948.html