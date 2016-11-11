В Ставрополе осужден лже-мебельщик, обманувший горожан на полмиллиона рублей

К. Симонов в апреле прошлого года в своем офисе в Ставрополе заключил договор с женщиной, взяв на себя обязательство по изготовлению и установке мебели. Заказчица передала Симонову в качестве аванса 400000 рублей, которые он похитил. У другой женщины аналогичным способом он «увел» 110000 рублей.

Приговором Промышленного районного суда жулик осужден к трем годам лишения свободы исправительной колонии общего режима.

http://www.stapravda.ru/20161111/v_stavropole_osuzhden_lzhemebelschik_obmanuvshiy_gorozhan_na_pol_97949.html