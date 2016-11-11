В Пятигорске обсудили возможность привлечения паломников в кавказский регион

В Пятигорске проходит информационный семинар, организованный паломнической службой Пятигорской епархии «Кавказский паломник». Руководители паломнических служб и туроператоры из одиннадцати регионов России обсуждают новые направления сотрудничества. Выездное паломничество ставропольцев в различные уголки России и мира, организуемое епархиальной паломнической службой, пользуется широкой популярностью. А вот привлечение паломников в кавказский регион — задача на перспективу. С участниками семинара во Второафонском Успенском монастыре встретился архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Речь шла о специфике многонационального курортного региона, деятельности епархиальных служб, организации паломнических туров в регион, где знакомство с христианскими святынями гармонично сочетается с квалифицированным бальнеологическим лечением. В графике поездок гостей – города Кавминвод и Архыз.

http://www.stapravda.ru/20161111/v_pyatigorske_obsudili_vozmozhnost_privlecheniya_palomnikov_v_ka_97954.html