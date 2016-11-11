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11 ноября 2016 г.

В окрестностях Невинномысска появятся плантации смородины

На Ставрополье появятся плантации смородины. Они разместятся в окрестностях Невинномысска — в ООО «Ягоды Ставрополья». Это относительно новое предприятие на экономической карте Ставрополья. На шести гектарах уже второй год собираются урожаи земляники и малины, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. В производстве используется исключительно российский посадочный материал. По словам агронома предприятия «Ягоды Ставрополья» Владимира Касача, в этом сезоне получили четыре с половиной тонны ягод с одного гектара, а всего – 27 тонн. Продукция уходила прямо с поля. Крупными партиями ее забирала Карачаево – Черкессия. В следующем году в ООО «Ягоды Ставрополья» в хозяйстве думают освоить возделывание черешни и смородины, под кроторые отведены еще шесть гектаров плантаций.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161111/v_okrestnostyakh_nevinnomysska_poyavyatsya_plantatsii_smorodiny_97937.html
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