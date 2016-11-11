В Невинномысске пройдёт военно-спортивная игра для школьников «Штурм»

В Невинномысске управление образования совместно с комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города 11 ноября проводит военно-спортивную игру для школьников «Штурм». Она является частью проекта «Я – патриот», который был разработан педагогами городского Дворца детского творчества, получил признание и денежный грант Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в 2014 году. Впервые в ходе игры школьники города «штурмовали» гору Невинскую в год 70-летия Великой Победы.

В «Штурме-2016» примут участие учащиеся общеобразовательных организаций, клубов и учреждений дополнительного образования в возрасте от 14 до 18 лет. Каждое учреждение выставит команду в составе восьми человек.

Игра будет проводиться в несколько этапов, среди которых, собственно, сам «штурм» горы Невинской. А в ходе восхождения школьников будут ждать 12 контрольно-пропускных пунктов. В их числе – «Знатоки истории», «Разборка (сборка) АК-74», «Метание гранат в окоп», «Азимут» и «Военная типография», «Погрузка личного состава в БТР», «Медицинская помощь» и другие.

Как рассказали в администрации Невинномысска, победителем игры станет команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех рубежах.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161111/v_nevinnomysske_proydet_voennosportivnaya_igra_dlya_shkolnikov_s_97935.html