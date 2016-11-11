Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
11 ноября 2016 г.

У жителя Петровского района изъято 25 килограммов марихуаны

Более 25 килограммов конопли и марихуаны изъяли полицейские в доме жителя Петровского района. При проведении обыска также были обнаружены предметы для изготовления наркотических средств. Как пояснил хозяин дома, наркотики он сорвал на одной из улиц своего села. В пресс-службе краевого главка полиции сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере. Ведется следствие.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161111/u_zhitelya_petrovskogo_rayona_izyato_25_kilogrammov_marikhuany_97945.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
У жителя Петровского района изъято 25 килограммов марихуаны
В Ставрополе в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
Серийный гаражный вор-взломщик задержан в Новоселицком районе
На Ставрополье осужден мужчина, зарезавший одного пассажира и ранивший другого
У жителя Невинномысска украли из автомобиля аудиоаппаратуру почти на 20 тысяч рублей
Петровский район
Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Благодарном
Житель Ставрополья сообщил об угоне, пытаясь избежать ответственности за ДТП
В Светлограде прошел митинг аграриев «Сохраним село Ставрополья»
О правилах поведения на дороге рассказали детям в Светлограде
Фестиваль хлеба провели в Светлограде

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!