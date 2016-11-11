У жителя Петровского района изъято 25 килограммов марихуаны

Более 25 килограммов конопли и марихуаны изъяли полицейские в доме жителя Петровского района. При проведении обыска также были обнаружены предметы для изготовления наркотических средств. Как пояснил хозяин дома, наркотики он сорвал на одной из улиц своего села. В пресс-службе краевого главка полиции сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере. Ведется следствие.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161111/u_zhitelya_petrovskogo_rayona_izyato_25_kilogrammov_marikhuany_97945.html