Ставрополь готовится встречать «Праздник хлеба на Юге России»

На Ставрополье началась подготовка к «Празднику хлеба на Юге России». Он пройдет 24 – 26 ноября 2016 года в городе Ставрополе при поддержке правительства Ставропольского края. Его организаторы – Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), Южная гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства (ЮГПИК).

В деловую часть программы «Праздника хлеба на Юге России» войдут пленарное заседание «Хлебопечение Юга России: состояние и перспективы», экспертные дискуссии и тематические круглые столы. Также в рамках Праздника состоятся VII Кавказский Кубок по хлебопечению «Хлеб – это мир» и VI Кавказский Кубок по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего». Для участников и посетителей «Праздника хлеба на Юге России» запланирован ряд специализированных мастер-классов. В качестве ведущих выступят первоклассные мастера хлебопечения России и зарубежья, которые поделятся своими профессиональными секретами и продемонстрируют их действие на практике. Посетители также смогут принять участие в развивающих мастер-классах по другим направлениям. Состязания пекарей будут проходить на специально оборудованных стендах-пекарнях. В этом году пекари соревнуются по пяти номинациям: «Хлеб», «Сдобное хлебобулочное изделие», «Декоративная выпечка», «Витрина» и «Производство». Как пообещали устроители, хлебобулочные изделия, испеченные в ходе соревнований, направят на реализацию в магазин, организованный на площадке Кубка. Деньги, вырученные от продажи продукции, пойдут на благотворительные цели.

http://www.stapravda.ru/20161111/stavropol_gotovitsya_vstrechat_prazdnik_khleba_na_yuge_rossii_97944.html