Серийный гаражный вор-взломщик задержан в Новоселицком районе

Сотрудниками Госавтоинспекции Новоселицкого района задержан подозреваемый в совершении серии краж. На его счету более десятка взломанных гаражей, из которых он похищал ценные вещи, электроинструменты и продукты питания. Как сообщили полиции, устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории края.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161111/seriynyy_garazhnyy_vorvzlomschik_zaderzhan_v_novoselitskom_rayon_97947.html