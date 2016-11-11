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11 ноября 2016 г.

Серийный гаражный вор-взломщик задержан в Новоселицком районе

Сотрудниками Госавтоинспекции Новоселицкого района задержан подозреваемый в совершении серии краж. На его счету более десятка взломанных гаражей, из которых он похищал ценные вещи, электроинструменты и продукты питания. Как сообщили полиции, устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории края.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161111/seriynyy_garazhnyy_vorvzlomschik_zaderzhan_v_novoselitskom_rayon_97947.html
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