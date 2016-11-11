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11 ноября 2016 г.

Радиомарафон дорожной безопасности прошел в Невинномысске

В Невинномысске сотрудники городского отделения ГИБДД совместно со студентами провели «Радиомарафон дорожной безопасности». В акции приняли участие более ста человек. Одновременно на главной площади города, а также рядом с пешеходными переходами, находящимися вблизи учебных учреждений, участники акции при помощи плакатов призывали водителей настроиться на канал определенной радиостанции. В это время станция как раз транслировала радиомарафон, посвященный безопасности на дорогах. Также студенты держали в руках пропагандистские плакаты, призывающие безукоснительно соблюдать ПДД.

Мероприятие освещали городские СМИ. Так, некоторые участники радиомарафона дали интервью местному телеканалу. Молодые люди рассказали, что сподвигло их к участию в акции и какие цели ставили ее организаторы.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161111/radiomarafon_dorozhnoy_bezopasnosti_proshel_v_nevinnomysske_97932.html
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