Публичные слушания по бюджету: Как Ставрополью сократить госдолг

Дума СК провела публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов», для участия в которых были приглашены наряду с депутатами также представители исполнительной власти, муниципальных администраций, общественности. Главный принцип принятия финансового плана на будущий период — прозрачность и гласность. Но главное слово все же специалистам, которые на основе прогноза социально-экономического развития края готовы предложить реальные цифры для главного финансового документа. Принятие бюджета — это всегда тщательное взвешивание желаний и возможностей.

Публичные слушания проходили под председательством руководителя думского комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политики Юрия Белого. Открыл обсуждение председатель Думы СК Геннадий Ягубов. Он подчеркнул, что для принятия важнейшего решения приглашен широкий круг экспертов, которые с разных точек зрения анализируют проект финансового документа. Цифры пока не окончательные, поскольку неизвестен объем федеральных вливаний, однако главный принцип, которого придерживается и депутатский корпус, и исполнительная власть края,- социальная ориентированность бюджета, – сохранена. «Экономить на людях не будем», – подчеркнул спикер.

Заместитель председателя правительства-министр финансов СК Лариса Калинченко подтвердила: выполнение социальных обязательств перед населением остается приоритетным. Объем помощи в сфере социальной защиты даже планируется увеличить. При этом очень важно обеспечить приемлемую работоспособность экономики края на среднесрочную перспективу. По предварительным расчетам, объем собственных доходов за три года увеличится на 15 % по сравнению с 2015 годом и к 2019 году должен достигнуть 58,5 млрд рублей. Размер федеральной помощи пока рассчитывается на уровне 2016 года, поскольку эта цифра остается неизвестной. И ясность появится только в конце ноября.

К сожалению, ряд налоговых новаций федерального уровня «сжимают» региональную налоговую базу. Централизуется один процент на прибыль, который зачислялся в региональный бюджет. Краевая казна может потерять свыше 700 млн рублей доходов. Акцизы на ГСМ, из которых формируется дорожный фонд края, в будущем году будут делиться в иной пропорции. Зачисление в региональные дорожные фонды будет снижено с 88 до 62 процентов. Потеряет краевой бюджет и в части транспортного налога. Большегрузы, зарегистрированные в системе «Платон», наделяются льготами по его уплате. Снизятся и отчисления акцизов производителями крепкой алкогольной продукции: основная масса налогов будет поступать в федеральную казну. Базовый объем в сумме 1,7 млрд рублей нам оставляют. Все средства, что свыше того, будут централизоваться и распределяться между субъектами РФ уже не по произведенной продукции, а по объему розничных продаж.

Расходы краевого бюджета будут ограничены в полном соответствии с нормами федерального законодательства. В 2015-2016 году Ставрополье получило около 13 млрд рублей бюджетных кредитов на погашение госдолга. Это «дешевые» деньги — всего за 1,7 процента годовых. Однако в обмен мы должны выполнить обязательства по ограничению бюджетного дефицита и сокращению госдолга. В 2017 году объем дефицита сохранен в пропорции 5 % к объему налоговых и неналоговых доходов, как предписано законом. Последующие два года трехлетки планируются с профицитом, что означает только одно: расходная часть краевого бюджета должна быть урезана. Пояса придется затягивать потуже и умерить желания. Но есть и «ложка меда». Как пояснила Лариса Калинченко, это все же не окончательное решение, возможны разного рода корректировки, которые однако будут зависеть от размера федеральной помощи.

Как бы там ни было, а жизнь продолжается. С улучшением демографических показателей, а проще говоря, с приростом населения, увеличивается число получателей мер социальной поддержки. Ключевыми отраслями, на которые предпочтительнее будут потрачены деньги, остаются здравоохранение, образование и социальная защита. Сохраняются статьи на ремонт кровель и окон в школах, обязательства по увеличению заработных плат работникам бюджетной сферы. Повышенным будет внимание к развитию спортивной инфраструктуры. Расходы будут увеличены в 2,5 раза как за счет федерального, так и краевого бюджета. Начнется строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Ставрополе, будут продолжены аналогичные стройки в Дивном и Новоалександровске. Федеральная помощь придет на создание тренировочных полей для участников Чемпионата мира по футболу – 2018, который пройдет в России. «Зеленый свет» будет зажжен перед краевой программой по поддержке местных инициатив. На реализацию проектов, поступивших от муниципальных образований и одобренных краевым правительством, в будущем году запланировано 20 млн рублей. Сохранится объем поддержки реального сектора. На АПК выделено больше средств, чем в предыдущий период. Несмотря на сложности, сохранится объем дорожного фонда.

Из новаций в межбюджетных отношениях: муниципальным образованиям, начиная с будущего года, будет перечисляться единая субвенция на социальную защиту. Это позволит в течение года по мере необходимости производить перераспределение средств между социальными статьями. Чтобы усилить финансовую дисциплину, межбюджетные трансферты будут перечисляться местным администрациям не по факту выполненных работ, а под платежное поручение, подтверждающее перечисление средств. Потому что сегодня нередко случается так, что деньги не сразу доходят до адресата, выполняющего госзаказ.

Руководитель УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина сделал акцент на темпах роста налоговых поступлений. Завершить текущий год налоговики планируют с поступлениями в размере 44,3 млрд рублей, что больше показателя 2015 года на 9 %. Прогноз на 2017-й — прирост в 5 %. Большой потенциал, по мнению главы краевого налогового ведомства, заложен в сотрудничестве с главами муниципальных образований: «работа по побуждению налогоплательщиков к погашению задолженности в добровольном досудебном порядке дает хороший результат.

По словам министра здравоохранения СК Виктора Мажарова, возглавляемая им отрасль не может пожаловаться на отсутствие внимания. Много делается для улучшения материальной базы. Очень эффективно показала себя реализуемая краем целевая программа «Земский доктор»: более 700 специалистов заключили контракты на работу в сельской местности (этому способствовали предусмотренные бюджетом «подъемные» в размере миллиона рублей).

Свою оценку бюджетным процессам дали и главы муниципалитетов. Трансферты из краевого бюджета помогли решить целый ряд социальных проблем. Правильно, что программа поддержки местных инициатив теперь касается не только востока края. В частности, глава Новоалександровского района Сергей Сагалаев считает, что уже назрела необходимость краевой программы по ремонту спортивных сооружений. В числе важнейших приоритетов глава Зеленокумска Виктор Поповиченко назвал строительство и ремонт дорог: развитая инфраструктура помогает двигать экономику.

Предстоящая бюджетная трехлетка нацеливает на жесткую экономию. В этой ситуации важно, чтобы деньги из казны тратились эффективно, с достижением результата. Об этом в заключение публичных слушаний еще раз напомнила вице-премьер края Лариса Калинченко. Для сокращения госдолга и финансирования дыры между доходами и актуальными расходами будут использоваться все приемлемые возможности, в том числе и выпуск краевых облигаций.

http://www.stapravda.ru/20161111/publichnye_slushaniya_po_byudzhetu_kak_stavropolyu_sokratit_gosd_97959.html