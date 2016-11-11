Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
11 ноября 2016 г.

Первые итоги многоэтапной игры-квеста «Патриот» подвели в Ставрополе

В Ставрополе подвели первые итоги многоэтапной игры-квеста «Патриот» среди команд общеобразовательных учреждений, цель которого сформировать в сознании ребят чувство гордости за свою Родину. Игра организована комитетом образования администрации города и клубом «Юный патриот» центра внешкольной работы Промышленного района в партнёрстве с городским и региональным отделениями ДОСААФ. На первом ее этапе встретились девять команд. Участникам была поставлена задача найти способы взаимодействия друг с другом, проанализировать имеющуюся информацию, используя при этом ловкость, эрудицию и умения.В нелегкой борьбе победу в станционной игре «Знай наших!» одержали команды шестиклассников – «Стрела» школы № 37, «Адреналин» лицея № 17 и «Дружина» из школы № 42. Среди пятых классов первое место у команды «Звезды континентов» из школы № 42, второе и третье поделили между собой – «Стрела» школы № 26 и «Граффити» школы №7.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161111/pervye_itogi_mnogoetapnoy_igrykvesta_patriot_podveli_v_stavropol_97946.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
Первые итоги многоэтапной игры-квеста «Патриот» подвели в Ставрополе
Минпром Ставрополья составил рейтинг активности жителей края по регистрации на сайтах Госуслуг
Лучшие студенты Ставрополья получили именные стипендии из рук губернатора
Программа «Ты-предприниматель» поможет открыть свой бизнес молодежи Ставрополья
Радиомарафон дорожной безопасности прошел в Невинномысске
Ставрополь
Публичные слушания по бюджету: Как Ставрополью сократить госдолг
В Лермонтовской библиотеке Ставрополя проходит выставка лучших краевых изданий 2016 года
Нефтекумский народный ансамбль «Грация» ждут в Москве и Лондоне
На Ставрополье побывали кадеты из Москвы
В Ставрополе осужден лже-мебельщик, обманувший горожан на полмиллиона рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!