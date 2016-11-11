Первые итоги многоэтапной игры-квеста «Патриот» подвели в Ставрополе

В Ставрополе подвели первые итоги многоэтапной игры-квеста «Патриот» среди команд общеобразовательных учреждений, цель которого сформировать в сознании ребят чувство гордости за свою Родину. Игра организована комитетом образования администрации города и клубом «Юный патриот» центра внешкольной работы Промышленного района в партнёрстве с городским и региональным отделениями ДОСААФ. На первом ее этапе встретились девять команд. Участникам была поставлена задача найти способы взаимодействия друг с другом, проанализировать имеющуюся информацию, используя при этом ловкость, эрудицию и умения.В нелегкой борьбе победу в станционной игре «Знай наших!» одержали команды шестиклассников – «Стрела» школы № 37, «Адреналин» лицея № 17 и «Дружина» из школы № 42. Среди пятых классов первое место у команды «Звезды континентов» из школы № 42, второе и третье поделили между собой – «Стрела» школы № 26 и «Граффити» школы №7.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161111/pervye_itogi_mnogoetapnoy_igrykvesta_patriot_podveli_v_stavropol_97946.html