Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
11 ноября 2016 г.

Нефтекумский народный ансамбль «Грация» ждут в Москве и Лондоне

Николь Хачатурова

В Ставрополе прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «На семи ветрах». Танцоры из Нефтекумска не просто оказались на высоте, одержав сразу несколько творческих побед, но и увезли с собой главный приз! «Гран-при» в номинации «Эстрадный танец» завоевала воспитанница хореографа Ирины Никишкиной восьмилетняя Николь Хачатурова. Во время сольного выступления юная участница исполнила веселый номер «Вася-Василек!», чем вызвала восторг участников других коллективов. Да и члены жюри – московские хореографы с громким именем, имеющие свои школы современного танца, как Лина Лангнер и Александр Абриталин – не стали скрывать своего восхищения.

Но как говорится, ничего не дается без труда: много сил сегодня Николь уделяет не только танцам, но и художественной гимнастике, также имея в этом красивом виде спорта немало заслуг.

От души коллеги порадовались и очередной победе прославленного коллектива Ирины Никишкиной – народного ансамбля «Грация», который блестяще выступил с танцем «Русская плясовая» и стал лауреатами первой степени в номинации «Народный танец», а с композицией «На Тихорецкой» – лауреатом второй степени. В подарок за невероятно яркие и эмоциональные номера «Грации» вручен подарочный сертификат для зарубежных поездок. Их пригласили на VIII Международный конкурс-фестиваль «На семи ветрах», который пройдет в несколько этапов – в Лондоне, Венеции, Австрии, Санкт-Петербурге и Москве. Остается только найти хороших спонсоров…

Также ярко и успешно выступил нефтекумский ансамбль казачьей песни «Ставр» под руководством хормейстера Татьяны Гордиенко, став лауреатом второй степени в номинации «Народный вокал» с казачьей песней «Ох, и в Таганроге».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161111/neftekumskiy_narodnyy_ansambl_gratsiya_zhdut_v_moskve_i_londone_97953.html
Фотография к статье Нефтекумский народный ансамбль «Грация» ждут в Москве и Лондоне
Николь Хачатурова
Николь Хачатурова
Фото: О. ВАРДАНЯН
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Культура
Нефтекумский народный ансамбль «Грация» ждут в Москве и Лондоне
Детский ансамбль «Багатица» из Ставрополя получил мировое признание
Слет активистов школьных музеев прошел в Кочубеевском районе
Выставка современного искусства – инсталляция открыта в Ставрополе
В Ставрополе прошла презентация исторического романа «Золотой крест» абазинского писателя Кали Джегутанова
Нефтекумский район
Методы противодействия экстремистским вербовщикам обсудили на Ставрополье
В Ставрополе осуждены исполнители заказных убийств
В Нефтекумском районе 28-летний житель ограбил пенсионера-дачника
Подозреваемый в грабеже двухлетней давности задержан в Нефтекумском районе
Уникальный комплекс по уходу за лежачим больным «Самаритянка» появился в Ставрополе
Ставрополь
На Ставрополье побывали кадеты из Москвы
В Ставрополе осужден лже-мебельщик, обманувший горожан на полмиллиона рублей
В Ставрополе в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
Акция «Памяти жертв политических репрессий» стартовала в Ставрополе
Юные гандболисты Ставрополя выступят во Всероссийском финале

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!