Нефтекумский народный ансамбль «Грация» ждут в Москве и Лондоне

В Ставрополе прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «На семи ветрах». Танцоры из Нефтекумска не просто оказались на высоте, одержав сразу несколько творческих побед, но и увезли с собой главный приз! «Гран-при» в номинации «Эстрадный танец» завоевала воспитанница хореографа Ирины Никишкиной восьмилетняя Николь Хачатурова. Во время сольного выступления юная участница исполнила веселый номер «Вася-Василек!», чем вызвала восторг участников других коллективов. Да и члены жюри – московские хореографы с громким именем, имеющие свои школы современного танца, как Лина Лангнер и Александр Абриталин – не стали скрывать своего восхищения.

Но как говорится, ничего не дается без труда: много сил сегодня Николь уделяет не только танцам, но и художественной гимнастике, также имея в этом красивом виде спорта немало заслуг.

От души коллеги порадовались и очередной победе прославленного коллектива Ирины Никишкиной – народного ансамбля «Грация», который блестяще выступил с танцем «Русская плясовая» и стал лауреатами первой степени в номинации «Народный танец», а с композицией «На Тихорецкой» – лауреатом второй степени. В подарок за невероятно яркие и эмоциональные номера «Грации» вручен подарочный сертификат для зарубежных поездок. Их пригласили на VIII Международный конкурс-фестиваль «На семи ветрах», который пройдет в несколько этапов – в Лондоне, Венеции, Австрии, Санкт-Петербурге и Москве. Остается только найти хороших спонсоров…

Также ярко и успешно выступил нефтекумский ансамбль казачьей песни «Ставр» под руководством хормейстера Татьяны Гордиенко, став лауреатом второй степени в номинации «Народный вокал» с казачьей песней «Ох, и в Таганроге».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161111/neftekumskiy_narodnyy_ansambl_gratsiya_zhdut_v_moskve_i_londone_97953.html