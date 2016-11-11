На Ставрополье злоумышленник нанес ущерб поставщикам почти на 100 млн рублей

Фото: из архива газеты «СП»

Главным следственным управлением ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что директор одного из региональных предприятий заключил с двумя компаниями договоры на поставку ему средств защиты растений и семян подсолнечника на общую сумму более 100 миллионов рублей. С целью создания видимости добросовестного исполнения условий договоров, предприниматель перечислил на расчетные счета поставщиков часть денег. Оставшуюся оплату в размере свыше 91 миллиона рублей злоумышленник не произвел, после чего фактически похитил товар. Причиненный ущерб возмещен путем наложения ареста на имущество организации обвиняемого. Уголовное дело передано в суд.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161111/na_stavropole_zloumyshlennik_nanes_uscherb_postavschikam_pochti__97943.html