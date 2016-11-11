Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
11 ноября 2016 г.

На Ставрополье побывали кадеты из Москвы

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю побывали гости из Москвы: учащиеся из Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, сообщили в пресс-службе краевого ведомства. Основная цель такого визита – организация взаимодействия и обмена опытом между кадетскими организациями СКР. Ребята поучаствовали в ряде совместных мероприятий с учащимися профильных кадетских классов ставропольской гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова.

Запоминающимся и интересным для кадетов стал день открытых дверей в СУ СКР по краю. Будущих следователей лично приветствовал и.о. руководителя следственного управления СК РФ по СК генерал-майор юстиции Игорь Иванов, который отметил, что все кадеты СКР – это единое братство, поэтому очень важно постоянно поддерживать дружеское общение, обмениваться опытом обучения в разных регионах. В продолжение встречи кадет познакомили со структурой управления, ведущими службами и лучшими специалистами следственного дела.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161111/na_stavropole_pobyvali_kadety_iz_moskvy_97952.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
Нефтекумский народный ансамбль «Грация» ждут в Москве и Лондоне
На Ставрополье побывали кадеты из Москвы
В Ставрополе осужден лже-мебельщик, обманувший горожан на полмиллиона рублей
В Ставрополе в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
Акция «Памяти жертв политических репрессий» стартовала в Ставрополе
Право и закон
На Ставрополье злоумышленник нанес ущерб поставщикам почти на 100 млн рублей
78 проверок мясных предприятий провел Роспотребнадзор Ставрополья
Трудовые права более 75 тысяч человек восстановлены в Ставропольском крае
18 ноября в Ставрополе пройдет День бесплатной правовой помощи для детей
В «Гармонии» состоялось открытие опорного пункта полиции
Общество
Лучшие студенты Ставрополья получили именные стипендии из рук губернатора
Программа «Ты-предприниматель» поможет открыть свой бизнес молодежи Ставрополья
Радиомарафон дорожной безопасности прошел в Невинномысске
Юные кисловодчане развернули флаг движения «ЮНАРМИЯ» на Эльбрусе
Акция «Год без жестокости»: жители Ставрополя запишут видео-обращения для детей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!