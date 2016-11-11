На Ставрополье побывали кадеты из Москвы

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю побывали гости из Москвы: учащиеся из Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, сообщили в пресс-службе краевого ведомства. Основная цель такого визита – организация взаимодействия и обмена опытом между кадетскими организациями СКР. Ребята поучаствовали в ряде совместных мероприятий с учащимися профильных кадетских классов ставропольской гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова.

Запоминающимся и интересным для кадетов стал день открытых дверей в СУ СКР по краю. Будущих следователей лично приветствовал и.о. руководителя следственного управления СК РФ по СК генерал-майор юстиции Игорь Иванов, который отметил, что все кадеты СКР – это единое братство, поэтому очень важно постоянно поддерживать дружеское общение, обмениваться опытом обучения в разных регионах. В продолжение встречи кадет познакомили со структурой управления, ведущими службами и лучшими специалистами следственного дела.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161111/na_stavropole_pobyvali_kadety_iz_moskvy_97952.html