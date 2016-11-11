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11 ноября 2016 г.

Минпром Ставрополья составил рейтинг активности жителей края по регистрации на сайтах Госуслуг

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края составило рейтинг активности жителей муниципалитетов по регистрации на Госуслугах. По информации пресс-службы ведомства, активнее всего заинтересовались госуслугами в Невинномысске и Труновском районе (2,8 процента населения за месяц). По активности посещения в пятерку вошли пять городов и районов: Невинномысск, Труновский, Туркменский, Грачевский районы и Железноводск. По доле зарегистрированных лидируют Георгиевск (около 37 процентов), Лермонтов (25), Ставрополь (23), Пятигорск (21) и Ессентуки (около 20 процентов).

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161111/minprom_stavropolya_sostavil_reyting_aktivnosti_zhiteley_kraya_p_97934.html
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