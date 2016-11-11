Геоинформационная система минсельхоза Ставрополья набирает популярность среди госструктур

В министерстве сельского хозяйства СК прошло совещание с представителями налоговой службы по взаимодействию в пользовании геоинформационной системой (ГИС) «Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае». ГИС – новейшая разработка регионального минсельхоза, которая уже успела привлечь внимание тех, чья деятельность так или иначе связана с сельским хозяйством, напомнили в пресс-службе ведомства. Главная цель создания программы – максимальное упорядочивание и систематизация данных о состоянии дел в аграрной отрасли. Используя ее, специалисты минсельхоза могут практически безошибочно определить структуру посевных площадей в любом хозяйстве региона, посмотреть его основные экономические показатели, получить информацию о выделенных объемах средств господдержки по годам и многое другое. Кроме того, крестьяне в ее рамках с помощью спутника могут получить массу полезной важной информации о развитии сельхозкультур в любое время года и скорректировать работу для получения большего урожая. Доступ к системе для них бесплатный. В настоящий момент в электронную базу уже внесены сведения о 54 тысячах земельных участков Ставрополья. Это 4 миллиона гектаров.

На прошлой неделе в минсельхозе уже состоялись совещания по вопросу совместного пользования программой с представителями Росстата, прокуратуры региона и краевого минимущества. «Последние три года мы по крупицам собираем нужную информацию, – отметили представители налоговой, – можно сказать, в ручном режиме. Доступ к сведениям, которыми обладает программа, поможет существенно повысить эффективность своей работы. Корреляция усилий будет на пользу и минсельхозу, и налоговой службе. Как заверили в минсельхозе, в ближайшее время в программе там появятся сведения, имеющие отношения в сфере животноводства и мелиорации.

http://www.stapravda.ru/20161111/geoinformatsionnaya_sistema_minselkhoza_stavropolya_nabiraet_pop_97958.html