Вязаные коты стали символом благотворительной акции в помощь тяжелобольным детям Невинномысска

Что необходимо для организации масштабной акции, направленной на помощь тяжело больным детям? Кто-то скажет – нужны деньги. Требуется поддержка чиновников – возразит другой. Необходимо широкое информирование населения, добавит третий. Каждый будет прав, но… не совсем. Перво-наперво, необходимо живое участие неравнодушных людей, для которых чужой беды не бывает. Только так рождаются идеи и дела, дающие реальный эффект.

Одно из таких дел – акция «А в душе у кота – доброта!». Ее организовали "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Невинномысска "Мои документы" и благотворительный фонд «Первое городское благотворительное общество».

Откуда необычное название акции? Этот вопрос задаю директору Многофункционального центра Наталье Остроумовой.

– Наша основная функция, как видно из самого названия центра – предоставление государственных и муниципальных услуг населению, – рассказала Наталья Алексеевна. – Но и в стороне от тех или иных проблем мы стоять не можем. Поэтому заключили с «Первым городским благотворительным обществом» договор о проведении благотворительной акции. Принять участие в ней может любой посетитель нашего центра, осуществивший благотворительный взнос от трехсот рублей. Предоставив платежную квитанцию, пользователи услуг получают право выбрать в подарок игрушку. Это – символ акции, вязаный кот ручной работы. Их изготовлением занимается главный специалист МФЦ Ксения Щукина.

Знакомлюсь с Ксенией. Немного смущаясь, она поведала: шитьем, вязанием увлекается со школы. Любит дарить собственноручно изготовленные вещи своим друзьям. Ну а на изготовление одного вязаного котика, символа акции, уходит один вечер.

Кстати, именно Ксения предложила к каждому вязаному коту прилагать специальный паспорт. В нем содержится информация о «дне рождения» игрушки, оставлена графа, куда ее хозяин может вписать выбранное имя «мурлыки». И такая немаловажная информация содержится в паспорте: «Все игрушки связаны в исключительно хорошем настроении и на радость Вам!».

Хотя, понятное дело, участие в акции – дело исключительно добровольное, ручеек пожертвований от горожан превращается в весьма полноводную реку. Самое главное – все деньги, до копейки, пойдут на благое дело – помощь тяжело больным детям. «Первое городское благотворительное общество» давно знают в городе, как организацию, поддержавшую десятки, сотни ребят, попавших в беду. На средства фонда, собранные ранее от горожан (в том числе через специальные копилки) только в этом году были оплачены операции для детей с ДЦП, приобретены новейшие слуховые аппараты, облегчённые инвалидные коляски зарубежных фирм, вертикализаторы и тренажёры, дорогостоящие лекарственные препараты, а также многое другое, необходимое для здоровья и полноценной жизни детей. Теперешняя акция тоже станет хорошим подспорьем фонду, а значит, и опекаемым им маленьким невинномысцам.

Наверняка правильным было бы пару слов сказать о непосредственной деятельности "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" Невинномысска "Мои документы". Открыт центр был 25 декабря прошлого года. С самого начала деятельности стал оказывать 197 видов услуг. Эта цифра с тех пор незначительно колеблется в ту или иную сторону.

Светлое, просторное, удобное помещение, внимательный, квалифицированный, доброжелательный коллектив, готовый помочь каждому посетителю – невинномысцы быстро оценили преимущества МФЦ, действующего по принципу «одного окна». Теперь горожанам не нужно бегать по десяткам инстанций для решения той или иной своей проблемы. Неудивительно, что за день в центре обслуживают до 350 человек.

Многие, конечно, приходят с детьми. Потому в МФЦ предусмотрели специальную, звукоизолированную детскую комнату с прозрачными стенами. Здесь есть мягкие игрушки, настольные, развивающие игры. Свою востребованность детская комната доказала давно: до пятнадцати ребятишек одновременно иной раз становятся ее посетителями. А еще это помещение стало центром социальных акций, проводимым МФЦ. В этом году в канун 9 мая, например, здесь малыши рисовали открытки для ветеранов Великой Отечественной. Их потом вывесили на стены комнаты. Ко Дню любви, семьи и верности организовали здесь же акцию «Ромашковое настроение» – дети изготавливали открытки уже для своих пап и мам. Кстати, и вязаных котиков, символов акции, о которой мы рассказали, ее участники выбирают тоже в детском уголке.

И последнее. Согласитесь, теплое, «домашнее» название выбрали для нынешней благотворительной акции ее устроители. А самое главное – доброта в душе не только симпатичных вязаных котов, она – в душах неравнодушных к чужому горю людей.

http://www.stapravda.ru/20161110/vyazanye_koty_stali_simvolom_blagotvoritelnoy_aktsii_v_pomosch_t_97907.html