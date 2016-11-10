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10 ноября 2016 г.

Всемирный день качества отметили в Ставропольском крае

Всемирный день качества

10 ноября на Ставрополье отмечается Всемирный день качества. Ежегодно он проходит во многих странах мира, отмечается каждый второй четверг ноября.

В краевом управлении Роспотребнадзора по СК этому событию была посвящена работа «горячей линии». Одна из главных ее тем – повышение качества товаров и услуг в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей».

Как пояснили в ведомстве, говоря о качестве, имеется в виду не только безопасность производимых товаров для самих людей и окружающей среды, но и уровень удовлетворенности ожиданий и реализации запросов потребителей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161110/vsemirnyy_den_kachestva_otmetili_v_stavropolskom_krae_97910.html
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Всемирный день качества
Всемирный день качества
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