Всемирный день качества отметили в Ставропольском крае

10 ноября на Ставрополье отмечается Всемирный день качества. Ежегодно он проходит во многих странах мира, отмечается каждый второй четверг ноября.

В краевом управлении Роспотребнадзора по СК этому событию была посвящена работа «горячей линии». Одна из главных ее тем – повышение качества товаров и услуг в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей».

Как пояснили в ведомстве, говоря о качестве, имеется в виду не только безопасность производимых товаров для самих людей и окружающей среды, но и уровень удовлетворенности ожиданий и реализации запросов потребителей.

http://www.stapravda.ru/20161110/vsemirnyy_den_kachestva_otmetili_v_stavropolskom_krae_97910.html