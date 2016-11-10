Вор-форточник попался по отпечаткам пальцев на Ставрополье

Жительница поселка Семеновка Георгиевского района лишилась ювелирных украшений и прочего имущества на сумму 27 тысяч рублей. Вор проник в ее дом через форточку. По отпечаткам быстро установили вора – ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя села Обильного. Он арестован. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161110/vorfortochnik_popalsya_po_otpechatkam_paltsev_na_stavropole_97897.html