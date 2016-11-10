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10 ноября 2016 г.

В тройном ДТП в Ставрополе пострадали два человека

 9 ноября в 18 часов 30 минут водитель автомашины  «Лада Приора», двигаясь по улице Гризодубовой, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего  столкнулся  с грузовой «ГАЗелью», которая по инерции продолжила движение и совершила столкновение с автомашиной «Лада Веста», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. За  медицинской помощью обратился водитель «Приоры» – ему было назначено амбулаторное лечение. Также в ДТП пострадал 45-летний водитель «ГАЗели», пенсионер получил травму грудной клетки и сотрясение головного мозга. Выяснилось, что стаж вождения у 27-летнего водителя «Приоры» – 2 года. Молодому человеку могло не хватить водительского опыта. 

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161110/v_troynom_dtp_v_stavropole_postradali_dva_cheloveka_97904.html
Фотография к статье В тройном ДТП в Ставрополе пострадали два человека
В тройном ДТП в Ставрополе пострадали два человека
В тройном ДТП в Ставрополе пострадали два человека
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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