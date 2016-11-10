В тройном ДТП в Ставрополе пострадали два человека

9 ноября в 18 часов 30 минут водитель автомашины «Лада Приора», двигаясь по улице Гризодубовой, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего столкнулся с грузовой «ГАЗелью», которая по инерции продолжила движение и совершила столкновение с автомашиной «Лада Веста», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. За медицинской помощью обратился водитель «Приоры» – ему было назначено амбулаторное лечение. Также в ДТП пострадал 45-летний водитель «ГАЗели», пенсионер получил травму грудной клетки и сотрясение головного мозга. Выяснилось, что стаж вождения у 27-летнего водителя «Приоры» – 2 года. Молодому человеку могло не хватить водительского опыта.

http://www.stapravda.ru/20161110/v_troynom_dtp_v_stavropole_postradali_dva_cheloveka_97904.html