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10 ноября 2016 г.

В Пятигорске оштрафовано юридическое лицо за незаконную продажу препарата «Лирика»

По постановлению прокурора Пятигорска юридическое лицо заплатит штраф за незаконную реализацию лекарственного препарата «Лирика». В ходе проверки прокуратурой города-курорта и сотрудниками ОМВД России по Пятигорску выявлено нарушение требований законодательства об обращении лекарственных средств. Так, установлен факт реализации трех капсул лекарственного препарата «Лирика 300 мг» ( «Прегабалин») без рецепта врача, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161110/v_pyatigorske_oshtrafovano_yuridicheskoe_litso_za_nezakonnuyu_pr_97898.html
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В Пятигорске оштрафовано юридическое лицо за незаконную продажу препарата «Лирика»
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