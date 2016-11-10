В Пятигорске оштрафовано юридическое лицо за незаконную продажу препарата «Лирика»

По постановлению прокурора Пятигорска юридическое лицо заплатит штраф за незаконную реализацию лекарственного препарата «Лирика». В ходе проверки прокуратурой города-курорта и сотрудниками ОМВД России по Пятигорску выявлено нарушение требований законодательства об обращении лекарственных средств. Так, установлен факт реализации трех капсул лекарственного препарата «Лирика 300 мг» ( «Прегабалин») без рецепта врача, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161110/v_pyatigorske_oshtrafovano_yuridicheskoe_litso_za_nezakonnuyu_pr_97898.html