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10 ноября 2016 г.

В Невинномысске водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия

В Невинномысске водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия

 9 ноября около 7 часов утра на улице Матросова  неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, выезжая с прилегающей территории на улице Матросова, налетел на движущегося по пешеходной дорожке пешехода - 17-летнюю школьницу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. После ДТП водитель не остановился, первой помощи не оказал. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз – сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и транспортного средства. 

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161110/v_nevinnomysske_voditel_sbil_devushku_i_skrylsya_s_mesta_proissh_97905.html
Фотография к статье В Невинномысске водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия
В Невинномысске водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия
В Невинномысске водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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