В Москве обсудили вопросы сотрудничества между Северным Кавказом и Ираном

Статс-секретарь - заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи. Они говорили о возможность проведения международной конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» на базе одного из государственных университетов СКФО. Мехди Санаи отмечал ранее, что межрегиональное сотрудничество России и Ирана динамично развивается. В частности, по его словам, серьезную роль в развитии торговых отношений между двумя странами может сыграть Махачкала. Только за 9 месяцев текущего года порт переправил в Иран около 200 тыс. тонн зерна, что почти на два процента больше, чем за весь прошлый год.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161110/v_moskve_obsudili_voprosy_sotrudnichestva_mezhdu_severnym_kavkaz_97884.html