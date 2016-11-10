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10 ноября 2016 г.

В Москве обсудили вопросы сотрудничества между Северным Кавказом и Ираном

Статс-секретарь – заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи.

Статс-секретарь - заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи. Они говорили о возможность проведения международной конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» на базе одного из государственных университетов СКФО. Мехди Санаи отмечал ранее, что межрегиональное сотрудничество России и Ирана динамично развивается. В частности, по его словам, серьезную роль в развитии торговых отношений между двумя странами может сыграть Махачкала. Только за 9 месяцев текущего года порт переправил в Иран около 200 тыс. тонн зерна, что почти на два процента больше, чем за весь прошлый год.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161110/v_moskve_obsudili_voprosy_sotrudnichestva_mezhdu_severnym_kavkaz_97884.html
Фотография к статье В Москве обсудили вопросы сотрудничества между Северным Кавказом и Ираном
Статс-секретарь – заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи.
Статс-секретарь – заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи.
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