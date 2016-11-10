В КБР уничтожен бандит, причастный к расстрелу полицейских

В ходе проведения активных оперативно-розыскных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета, была получена информация о нахождении в одном из частных домов в городе Баксан вооруженного лица, причастного к совершению преступлений террористической направленности.

Спецназом ФСБ России частный дом, в котором укрылся вооруженный бандит, был блокирован. Прилегающая к нему территория оцеплена. Был введен правовой режим контртеррористической операции. Жители близлежащих домов эвакуированы.

На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу по силам правопорядка. В ходе перестрелки он был нейтрализован.

Предварительно бандит опознан как Ахмед Шевхужев. По данным республиканского Оперативного штаба НАК, он причастен к преступлениям террористической направленности, в том числе к убийству в Прохладном 9 октября сотрудников полиции.

На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы к нему.

Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

http://www.stapravda.ru/20161110/v_kbr_unichtozhen_bandit_prichastnyy_k_rasstrelu_politseyskikh_97916.html