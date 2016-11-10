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10 ноября 2016 г.

Ставропольский филиал Россельхозбанка приглашает жителей края на «Ипотечную субботу»

Россельхозбанк

Ставропольский филиал Россельхозбанка примет участие в серии «Ипотечных суббот», организованной группой компаний «ЮгСтройИнвест». Первая из них состоится 12 ноября 2016 года. В рамках мероприятия сотрудники филиала организуют презентацию ипотечных продуктов Банка, а партнер-застройщик поможет клиентам с выбором объекта недвижимости.

«В Россельхозбанке действуют различные ипотечные программы с достаточно выгодными условиями, поэтому нам есть, что рассказать потенциальным клиентам. И благодаря подобным мероприятиям, клиенты имеют возможность решить два вопроса одновременно – какую квартиру приобрести и где взять для этого финансовые средства», – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

«Ипотечные субботы» будут проходить каждую субботу до 24 декабря включительно в офисе продаж группы компаний «ЮгСтройИнвест» с 8:30 до 14:00 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова 37.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161110/stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_priglashaet_zhiteley_kraya__97903.html
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