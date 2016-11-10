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10 ноября 2016 г.

Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Ставропольского края на 2017 год

10 ноября в Доме детского творчества Дума СК провела традиционные публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В организованном Думой края обсуждении приняли участие представители как законодательной, так и исполнительной власти, муниципальных образований, контрольных органов, общественности.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161110/sostoyalis_publichnye_slushaniya_po_proektu_byudzheta_stavropols_97918.html
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