Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Ставропольского края на 2017 год

10 ноября в Доме детского творчества Дума СК провела традиционные публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В организованном Думой края обсуждении приняли участие представители как законодательной, так и исполнительной власти, муниципальных образований, контрольных органов, общественности.

http://www.stapravda.ru/20161110/sostoyalis_publichnye_slushaniya_po_proektu_byudzheta_stavropols_97918.html