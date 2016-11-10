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10 ноября 2016 г.

Следствие просит помощи у жителей Ставрополья в розыске пропавшей женщины

Следствие просит помощи в розыске пропавшей жительницы поселка Иноземцево Светланы Викторовны Якуниной, 10.10.1982 года рождения. По предварительным данным, 11 июня текущего года она приехала в гости к своему знакомому в село Горнозаводское Кировского района, откуда на следующий день уехала обратно домой, но до настоящего времени не вернулась, ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170-175 см, волосы русые ниже плеч, глаза зеленые, плотного телосложения. Была одета в синюю юбку ниже колен, светлые туфли. В случае если вам известно местонахождение Якуниной, или вы стали свидетелем преступления, совершенного в отношении нее, просьба сообщить в Кировский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю по адресу: Новопавловск, ул. Шоссейная, 5, или по телефонам: 8(87938) 5-16-34, 8 (87938) 5-29-10, 8 (87964) 6-52-09, на короткий номер 02.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161110/sledstvie_prosit_pomoschi_u_zhiteley_stavropolya_v_rozyske_propa_97894.html
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