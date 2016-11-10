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10 ноября 2016 г.

Проблемы по маркировке меховых изделий обсудили в ТПП Ставрополья

Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин обсудил с предпринимателями проблемы по маркировке меховых изделий

В Торгово-промышленной палате Ставропольского края состоялось заседание экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в регионе Кирилле Кузьмине. Основной темой стало обсуждение проблем в сфере производства и продажи меховой продукции, которые возникли в связи с ратификацией соглашения Евроазиатского экономического союза. Оно предполагает реализацию пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха».

Как напомнили в ТПП СК, согласно постановлению Правительства РФ с августа все производители должны маркировать свою продукцию электронными чипами, в противном случае продажа изделий из меха без идентификационного знака является незаконной. Эта тема особенно актуальна для Ставрополья, ведь около 70 процентов меховых изделий страны производится у нас в крае. Для средних и мелких производителей это стало серьезным ударом по бизнесу. Так, по словам представителя крупного мехового рынка в Пятигорске Александра Самущенко, число предпринимателей, занятых в меховой сфере, сократилось практически в два раза. Хоть электронная маркировка и стала обязательной, четкого алгоритма действий, как правильно это сделать, сегодня не существует. Бизнесменам не хватило времени для подготовки всех документов, а тех, кто успел, подвел Госзнак, который осуществляет поставку чипов. Кроме того, информация о новых нормах очень противоречива, на разных официальных источниках указываются разные данные. В ходе дискуссий бизнес-омбудсмен Кирилл Кузьмин обозначил свою позицию: «Соблюдать закон необходимо, поэтому сегодня предпринимателям нужно помочь в реализации поставленной задачи по маркировке. Я считаю, что для решения всех проблем производителям нужно дать отсрочку. Бизнес не должен нести убытки. Либо упростить саму процедуру оформления и чипирования товаров. В ближайшее время мы обратимся с этими предложениями к губернатору края».

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20161110/problemy_po_markirovke_mekhovykh_izdeliy_obsudili_v_tpp_stavropo_97883.html
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Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин обсудил с предпринимателями проблемы по маркировке меховых изделий
Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин обсудил с предпринимателями проблемы по маркировке меховых изделий
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