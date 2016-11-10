Невинномысские фигуристы стали обладателями наград открытого первенства города
В Ледовом дворце Невинномысска прошло открытое первенство города по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Армавира, Горячего Ключа, Невинномысска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Севастополя, Владикавказа и Ставрополя.
Город, принимавший турнир, представляли воспитанники Невинномысской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта. Они завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Как рассказали в администрации Невинномысска, победители и призеры открытого первенства были награждены медалями, дипломами и памятными призами.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска