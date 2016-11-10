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10 ноября 2016 г.

Невинномысские фигуристы стали обладателями наград открытого первенства города

В Ледовом дворце Невинномысска прошло открытое первенство города по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Армавира, Горячего Ключа, Невинномысска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Севастополя, Владикавказа и Ставрополя.

Город, принимавший турнир, представляли воспитанники Невинномысской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта. Они завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Как рассказали в администрации Невинномысска, победители и призеры открытого первенства были награждены медалями, дипломами и памятными призами.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161110/nevinnomysskie_figuristy_stali_obladatelyami_nagrad_otkrytogo_pe_97890.html
Фотография к статье Невинномысские фигуристы стали обладателями наград открытого первенства города
Юные фигуристы Невинномысска успешно выступили на открытом первенстве города
Юные фигуристы Невинномысска успешно выступили на открытом первенстве города
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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