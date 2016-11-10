9 ноября в 7 часов утра на 286-м километре трассы «Ростов-на-Дону – Ставрополь» (территория Изобильненского района) водитель автомашины «ВИС» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора «МТЗ 80» и столкнулся с ним. Не успел среагировать водитель автомобиля «ВАЗ-21101», который двигался позади в попутном направлении и совершил столкновение с автомобилем «ВИС, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В больницу была доставлена пассажир «ВАЗа – 77-летняя пенсионерка, которая получила травму головы. За рулем «ВИСа» находился 63-летний житель Ставрополя. Выяснилось, что водитель трактора – 54-летний местный житель – удостоверения тракториста не имеет. Кроме того, инспекторами технического надзора обнаружены технические неисправности у трактора, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. По факту происшествия проводится проверка.

http://www.stapravda.ru/20161110/na_trasse_rostovnadonu__stavropol_stolknulis_gruzovoy_furgon_leg_97906.html