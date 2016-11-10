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10 ноября 2016 г.

На Ставрополье принимаются профилактические меры в связи со вспышкой АЧС на Кубани

Карантин – Африканская чума свиней
Фото: из архива газеты «СП»

В Краснодарском крае, на территории крупного свиноводческого комплекса ООО «Кубанский бекон» Павловского района выявлено заболевание африканской чумы свиней. В опасном очаге содержится более 16 тысяч животных. На неблагополучной территории проводятся мероприятия по ликвидации заболевания. В настоящее время управление ветеринарии СК совместно с Управлением Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике принимают меры по недопущению заноса и распространения вируса АЧС на территорию нашего края с неблагополучной территории. Подготовлен проект постановления губернатора края по установлению запрета на ввоз в Ставропольский край свиней и продукции свиноводства, а также кормов из Краснодарского края. Как сообщили в управлении ветеринарии СК, о необходимости принятия дополнительных мер по защите территории нашего региона от проникновения АЧС проинформированы главы администраций районов и другие заинтересованные лица. Управление ветеринарии СК напоминает руководителям предприятий, занимающихся выращиванием свиней и переработке свиноводческой продукции о необходимости безусловного исполнения требований по профилактике АЧС и немедленного информирования о случаях падежа или заболеваний поголовья.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161110/na_stavropole_prinimayutsya_profilakticheskie_mery_v_svyazi_so_v_97899.html
Фотография к статье На Ставрополье принимаются профилактические меры в связи со вспышкой АЧС на Кубани
Фото: из архива газеты «СП»
Карантин – Африканская чума свиней
Карантин – Африканская чума свиней
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