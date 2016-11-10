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10 ноября 2016 г.

Хоккеисты Невинномысска взяли серебро «Кубка Единства-2016» в Армавире

Невинномысские хоккеисты в ходе упорной борьбы завоевали в Армавире серебро «Кубка Единства-2016»

Хоккеисты команды «Хаски» Невинномысска взяли серебро открытого первенства Армавира по хоккею с шайбой «Кубок Единства-2016». В ходе турнира на льду встретились юные хоккеисты 2008 года рождения и младше: команды из Армавира, Невинномысска, станицы Кущевской, Волгограда, Ставрополя.

Как сообщили в администрации Невинномысска, второе место юным спортсменам, защищавшим спортивную честь города, удалось завоевать в ходе упорной борьбы. Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и дипломами.

Открытое первенство города Армавира по хоккею с шайбой «Кубок Единства-2016» проводилось для привлечения молодежи к систематическим занятиям спортом, повышения уровня мастерства хоккеистов, формирования здорового образа жизни.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161110/khokkeisty_nevinnomysska_vzyali_serebro_kubka_edinstva2016_v_arm_97889.html
Фотография к статье Хоккеисты Невинномысска взяли серебро «Кубка Единства-2016» в Армавире
Невинномысские хоккеисты в ходе упорной борьбы завоевали в Армавире серебро «Кубка Единства-2016»
Невинномысские хоккеисты в ходе упорной борьбы завоевали в Армавире серебро «Кубка Единства-2016»
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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Хоккеисты Невинномысска взяли серебро «Кубка Единства-2016» в Армавире
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