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10 ноября 2016 г.

Игры школьной баскетбольной лиги стартовали в Невинномысске

Эмблема школьной баскетбольной лиги «ЛОКОБАСКЕТ»

В детско-юношеской спортивной школе № 1 Невинномысска стартовал VI турнир по баскетболу «Локомотив – школьная лига». В играх примут участие юные баскетболисты всех школ города – около 300 человек. Всего в борьбе за призовые места на спортивных площадках в этом сезоне встретятся 20 сборных общеобразовательных учреждений Невинномысска. В том числе 9 команд девушек и 11 – юношеских.

Напомним, школьная баскетбольная лига в Невинномысске была организована в 2011 году совместно с профессиональным клубом «Локомотив-Кубань» в рамках проекта «ЛОКОБАСКЕТ». Ежегодно не менее двух десятков команд участвуют в играх турнира. Все общеобразовательные учреждения обеспечены баскетбольной формой. За прошедшее с момента основания Лиги время в играх ШБЛ приняли участие порядка тысячи юношей и девушек.

Подведение итогов и награждение победителей VI турнира школьной баскетбольной лиги состоится в декабре.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161110/igry_shkolnoy_basketbolnoy_ligi_startovali_v_nevinnomysske_97891.html
Фотография к статье Игры школьной баскетбольной лиги стартовали в Невинномысске
Эмблема школьной баскетбольной лиги «ЛОКОБАСКЕТ»
Эмблема школьной баскетбольной лиги «ЛОКОБАСКЕТ»
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