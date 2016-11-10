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10 ноября 2016 г.

Грипп в Ставропольском крае пока не свирепствует

На прошлой неделе более десяти тысяч жителей края обратились за медицинской помощью с ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В то же время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на неэпидемическом уровне. Близится к завершению прививочная кампания против гриппа: профилактические уколы уже сделали почти 84 тысячи человек или 30,4 процента от численности населения края.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161110/gripp_v_stavropolskom_krae_poka_ne_svirepstvuet_97885.html
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