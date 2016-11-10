Фонд микрофинансирования малого бизнеса Ставрополья получил рейтинг надежности А++

Российское Рейтинговое Агентство «AK&M» повысило рейтинг Фонду микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края по национальной шкале с уровня «А+» до уровня «А++» со стабильным прогнозом, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития СК. Рейтинг «А++» означает, что «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» относится к классу микрофинансовых организаций с максимально высокой степенью платежеспособности. А риск несвоевременного выполнения обязательств минимальный. При принятии решения о повышении уровня рейтинга Агентство руководствовалось такими показателями как, синхронный рост капитала и объема поддержки малого бизнеса в регионе, традиционно низкий уровень просроченной задолженности по микрозаймам на фоне неблагоприятных рыночных тенденций, рост операционной самоокупаемости и операционной эффективности, а также высокое качество претензионной работы, – прокомментировала директор Фонда Людмила Брехина. В прошлом году эта организация получила субсидии из федерального и краевого бюджетов на общую сумму более 69 млн рублей. Это привело к увеличению размера целевых ресурсов более чем на 20 процентов и послужило плацдармом для расширения объемов кредитной поддержки субъектов МСП в регионе. В результате, в течение девяти месяцев этого года сумма активных микрозаймов Фонда выросла с 326 млн. до 432 млн рублей, или почти на одну треть.

http://www.stapravda.ru/20161110/fond_mikrofinansirovaniya_malogo_biznesa_stavropolya_poluchil_re_97893.html