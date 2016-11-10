Долг по зарплате перед работниками предприятия в Шпаковском района превысил 3 миллиона рублей

Прокуратура Шпаковского района выявила нарушения законодательства об оплате труда в ходе проверки одного из предприятий, где имелась задолженность перед 88 работниками по выплате зарплаты, около трех млн рублей. Сейчас задолженность перед работниками предприятия полностью погашена, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Кроме того, в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161110/dolg_po_zarplate_pered_rabotnikami_predpriyatiya_v_shpakovskom_r_97895.html