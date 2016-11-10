Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
10 ноября 2016 г.

Долг по зарплате перед работниками предприятия в Шпаковском района превысил 3 миллиона рублей

Прокуратура Шпаковского района выявила нарушения законодательства об оплате труда в ходе проверки одного из предприятий, где имелась задолженность перед 88 работниками по выплате зарплаты, около трех млн рублей. Сейчас задолженность перед работниками предприятия полностью погашена, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Кроме того, в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161110/dolg_po_zarplate_pered_rabotnikami_predpriyatiya_v_shpakovskom_r_97895.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Право и закон
В Пятигорске оштрафовано юридическое лицо за незаконную продажу препарата «Лирика»
Долг по зарплате перед работниками предприятия в Шпаковском района превысил 3 миллиона рублей
Проблемы по маркировке меховых изделий обсудили в ТПП Ставрополья
Китайские товары на миллионы рублей задержаны минераловодскими таможенниками
Радиомарафон в поддержку соблюдения ПДД провели на Ставрополье
Шпаковский район
«Русские Витязи» посвятили ставропольских кадетов в казачата
Экстремист из Михайловска признан невменяемым
Жительница Михайловска помогала «оформить» инвалидность за деньги
При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек
4 ноября в жилом районе «Гармония» пройдут ярмарка и праздничный концерт

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!