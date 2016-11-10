Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья

Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежных стран, где проводили с иностранцами и соотечественниками культурно-просветительские встречи. Это часть проекта Пятигорского государственного университет а, который он реализует совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, – «Расширение российского культурно-гуманитарного влияния на основе использования механизмов волонтерского движения», сообщила пресс- служба университета.

Мероприятия проекта направлены на трансляцию российского опыта в области внедрения образовательных технологий, укрепления национального самосознания соотечественников, проживающих за рубежом. Ряд мероприятий по популяризации российского образования и культуры за рубежом в нескольких странах дальнего зарубежья провели 27 представителей всероссийской сети студенческих волонтерских отрядов «СВОИ».

Участники движения – представители разных городов России – Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Нальчика, Железноводска, Краснодара, Волгограда, Глазова, Тулы и Москвы. Ребята побывали в Аргентине, Китае, Южной Корее, Германии. Там со студентами крупных вузов российские добровольцы работали в командах, обсуждали культурные особенности и традиции Российской Федерации, знакомили участников с символикой нашей страны.

Все волонтеры, вернувшиеся из культурно-образовательных экспедиций, отмечают, что этот опыт стал для них новым и плодотворным.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161110/dobrovoltsy_vserossiyskoy_seti_volonterskikh_otryadov_svoi_vernu_97920.html