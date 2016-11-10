Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
10 ноября 2016 г.

Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья

Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья

Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежных стран, где проводили с иностранцами и соотечественниками культурно-просветительские встречи. Это часть проекта Пятигорского государственного университет а, который он реализует совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, –   «Расширение российского культурно-гуманитарного влияния на основе использования механизмов волонтерского движения», сообщила пресс- служба университета.

Мероприятия проекта направлены на трансляцию российского опыта в области внедрения образовательных технологий, укрепления национального самосознания соотечественников, проживающих за рубежом. Ряд мероприятий по популяризации российского образования и культуры за рубежом в нескольких странах дальнего зарубежья провели 27 представителей всероссийской сети студенческих волонтерских отрядов «СВОИ».

Участники движения – представители разных городов России – Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Нальчика, Железноводска, Краснодара, Волгограда, Глазова, Тулы и Москвы. Ребята побывали в Аргентине, Китае, Южной Корее, Германии. Там со студентами крупных вузов  российские  добровольцы работали в командах, обсуждали культурные особенности и традиции Российской Федерации, знакомили участников с символикой нашей страны. 

Все волонтеры, вернувшиеся из культурно-образовательных экспедиций, отмечают, что этот опыт стал для них новым и  плодотворным.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161110/dobrovoltsy_vserossiyskoy_seti_volonterskikh_otryadov_svoi_vernu_97920.html
Фотография к статье Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья
Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья
Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Образование
Делегация СПЧ проинспектировала школу с «трудными» подростками в селе Горнозаводском
Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья
«Мисс Студенчество России – 2016» выбирают в Ставрополе из 38 красавиц
В Ставропольском крае начинается олимпиада для школьников
Ученики вторых классов пишут Всероссийскую проверочную работу
Пятигорск
В Пятигорске оштрафовано юридическое лицо за незаконную продажу препарата «Лирика»
Член ТСЖ в Пятигорске присвоил 700 тысяч рублей, собранных на отопление
Музыкальную комедию «Как вернуть мужа» представили в пятигорском Театре оперетты
Судебные приставы взыскали 380 тысяч рублей с должников в Пятигорске
В Пятигорске спасли енота, забравшегося на макушку дерева

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!