Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
10 ноября 2016 г.

Делегация Ставрополья примет участие в инвестиционном форуме в Дюссельдорфе

Ставрополье в составе российской делегации примет участие в III Инвестиционном форуме «Развитие производства в России: Возможности для представителей немецкого среднего бизнеса», который стартовал в немецком Дюссельдорфе. Делегацию края возглавляет заместитель председателя правительства – министр экономического развития региона Андрей Мурга. Участники форума обсудят инструменты государственной поддержки инвестиций в промышленный сектор и механизмы внешнеэкономического сотрудничества двух стран, рассмотрят правовые аспекты локализации производства в России, успешные практики реализации международных проектов. Делегация Ставрополья, в состав которой вошел руководитель Корпорации развития региона Заур Абдурахимов, презентует проект парка развлечений, который планируется реализовать на территории Кавказских Минеральных Вод. Его продвижение на международной площадке поможет привлечь инвесторов. Планируются переговоры по вопросам локализации иностранных предприятий в регионе.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161110/delegatsiya_stavropolya_primet_uchastie_v_investitsionnom_forume_97912.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Экономика
Делегация Ставрополья примет участие в инвестиционном форуме в Дюссельдорфе
Всемирный день качества отметили в Ставропольском крае
Ставропольский филиал Россельхозбанка приглашает жителей края на «Ипотечную субботу»
Фонд микрофинансирования малого бизнеса Ставрополья получил рейтинг надежности А++
«Ростелеком» объявляет конкурс «Технологии для жизни – больше возможностей» для журналистов
Правительство Ставропольского края (ПСК)
Ответственность за распашку пастбищ будет ужесточена
Завод по выпуску удобрений построят в Невинномысском регпарке
На Ставрополье собрали и переработали 35 тысяч тонн винограда
Развитие спорта в территориях Ставропольского края обсудили в Ессентуках
Власти Ставрополья экологически чистым видам транспорта дадут «зелёный свет»
Ставропольский край
На Ставрополье принимаются профилактические меры в связи со вспышкой АЧС на Кубани
Следствие просит помощи у жителей Ставрополья в розыске пропавшей женщины
В Ставропольском крае начинается олимпиада для школьников
Грипп в Ставропольском крае пока не свирепствует
Китайские товары на миллионы рублей задержаны минераловодскими таможенниками

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!