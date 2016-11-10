Делегация Ставрополья примет участие в инвестиционном форуме в Дюссельдорфе

Ставрополье в составе российской делегации примет участие в III Инвестиционном форуме «Развитие производства в России: Возможности для представителей немецкого среднего бизнеса», который стартовал в немецком Дюссельдорфе. Делегацию края возглавляет заместитель председателя правительства – министр экономического развития региона Андрей Мурга. Участники форума обсудят инструменты государственной поддержки инвестиций в промышленный сектор и механизмы внешнеэкономического сотрудничества двух стран, рассмотрят правовые аспекты локализации производства в России, успешные практики реализации международных проектов. Делегация Ставрополья, в состав которой вошел руководитель Корпорации развития региона Заур Абдурахимов, презентует проект парка развлечений, который планируется реализовать на территории Кавказских Минеральных Вод. Его продвижение на международной площадке поможет привлечь инвесторов. Планируются переговоры по вопросам локализации иностранных предприятий в регионе.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161110/delegatsiya_stavropolya_primet_uchastie_v_investitsionnom_forume_97912.html