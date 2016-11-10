Делегация СПЧ проинспектировала школу с «трудными» подростками в селе Горнозаводском

Члены Совета при Президенте РФ по правам человека побывали в школе закрытого типа в селе Горнозаводском Кировского района Ставрополья, где учатся подростки, нарушившие закон

На Ставрополье, как уже сообщала «СП», прибыла делегация членов Совета при Президенте РФ по правам человека во главе с его председателем Михаилом Федотовым. В Ставропольском государственном аграрном университете состоялась встреча с представителями НКО края, гражданскими активистами, волонтерами, студентами.

Благодарность правозащитникам за внимание к краю выразила заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина. Ректор университета Владимир Трухачев пожелал плодотворной дискуссии. Михаил Федотов представил свою команду. Вместе с ним приехали ответственный секретарь совета и председатель координационного совета Союза добровольцев России Яна Лантратова, председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова, председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи», руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора, а также обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский. Глава СПЧ более двух часов выступал перед аудиторией, ответил на множество вопросов. Главной была тема общественного контроля, о которой он недавно докладывал главе государства В. Путину.

После встречи с общественниками десант СПЧ отправился в школу закрытого типа в селе Горнозаводском Кировского района, где учатся подростки, нарушившие закон. Как пояснила Яна Лантратова, на Ставрополье в рамках поручения президента на базе этого учреждения организовано выездное заседание постоянной комиссии по общественному контролю СПЧ с конкретной целью: итогом этой поездки будет методологический документ, который станет полезен для аналогичных учреждений в других регионах. Школа славилась массовыми побегами воспитанников. Сегодня картина иная. Педагогическому коллективу во главе с директором Степаном Любенко удалось построить учебную и воспитательную работу так, чтобы ребятам было интересно и учиться, и заниматься внеклассными делами, а не совершать побеги. Еще одну «Педагогическую поэму» по примеру А. Макаренко написать было не просто.

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См. также эксклюзивное интервью Михаил Федотов: на Ставрополье будет создан региональный СПЧ

http://www.stapravda.ru/20161110/delegatsiya_spch_proinspektirovala_shkolu_s_trudnymi_podrostkami_97913.html