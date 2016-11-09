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9 ноября 2016 г.

Жительница Ставрополя принесла наркотики осужденному мужу в колонию

Жительница Ставрополя принесла наркотики осужденному мужу в колонию

На длительное свидание с осужденным, отбывающим наказание по статье за незаконный оборот наркотических средств в исправительной колонии № 5 Ставрополя,  сообщила пресс- служба УФСИН России по краю, приехала жена. Отрабатывая поступившую оперативную информацию, сотрудники колонии  с помощью специальной собаки, натасканной на обнаружении наркотических веществ, обнаружили у 49-летней жительницы Ставрополя незаконные предметы, которая она собиралась передать осужденному Андрею. Оперативники приняли решение о проведении медицинского освидетельствования. Врач, проводивший осмотр гражданки, обнаружил в естественной полости женщины 2 медицинских шприца и 2 полимерных пакета с порошкообразным веществом голубого и белого цвета. Проведенная экспертиза  подтвердила, что изъятое порошкообразное вещество является наркотическим средством. 

Материалы проверки по данному факту переданы в правоохранительные органы. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161109/zhitelnitsa_stavropolya_prinesla_narkotiki_osuzhdennomu_muzhu_v__97872.html
Фотография к статье Жительница Ставрополя принесла наркотики осужденному мужу в колонию
Жительница Ставрополя принесла наркотики осужденному мужу в колонию
Жительница Ставрополя принесла наркотики осужденному мужу в колонию
Фото Пресс- служба УФСИН России по краю
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Жительница Ставрополя принесла наркотики осужденному мужу в колонию
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