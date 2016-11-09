Житель Ставрополя пытался украсть компьютер в детской библиотеке

В суд направлено уголовное дело в отношении гражданина, который в Ставропольской краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева, отжав металлопластиковое окно, расположенное на первом этаже здания, попытался незаконно проникнуть в библиотеку. Там он присмотрел ноутбук марки «Lenovo Idea Pad» стоимостью 17 984 рублей 52 копейки. Помешали злоумышленнику сотрудники правоохранительных органов, задержав его на месте преступления.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до 5 лет, рассказали в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20161109/zhitel_stavropolya_pytalsya_ukrast_kompyuter_v_detskoy_bibliotek_97875.html