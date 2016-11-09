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9 ноября 2016 г.

Житель Ставрополя пытался украсть компьютер в детской библиотеке

  В суд направлено уголовное дело в отношении гражданина, который в  Ставропольской краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева,  отжав металлопластиковое окно, расположенное на первом этаже здания, попытался незаконно проникнуть в библиотеку. Там он присмотрел    ноутбук марки «Lenovo Idea Pad» стоимостью 17 984 рублей 52 копейки. Помешали злоумышленнику сотрудники правоохранительных органов, задержав его на месте преступления.

Максимальное наказание  за это преступление –  лишение свободы на срок до 5 лет, рассказали  в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161109/zhitel_stavropolya_pytalsya_ukrast_kompyuter_v_detskoy_bibliotek_97875.html
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