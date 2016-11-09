В экспозиционном зале детской художественной школы г. Ставрополя Ставропольский региональный Союз дизайнеров представляет свой ежегодный выставочный проект «Выставка современного искусства – инсталляция».

В этом году он посвящен 25-летию Союза дизайнеров России. У ставропольских дизайнеров накоплен богатый опыт в этом направлении современного искусства, представляющего оригинальные объемные композиции, составленные из предметов, частей изделий, элементов бытовой техники и т.д. Таким образом художественный замысел реализуется с неожиданной стороны.

Среди участников выставки немало известных имен: В. Чуйков, В. Остапенко, Н. Дмитриенко, А. Дмитриенко, Ю. Бударин. По традиции активное участие принимают и начинающие авторы – студенты профильных учебных заведений.

http://www.stapravda.ru/20161109/vystavka_sovremennogo_iskusstva__installyatsiya_otkryta_v_stavro_97871.html