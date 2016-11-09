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9 ноября 2016 г.

Влюбленных в романс приглашают на концерт в ДКиС Ставрополя

Влюбленных в романс приглашают на концерт в ДКиС Ставрополя

В Ставропольском Дворце культуры и спорта готовят концертную программу «Влюбленные в романс…». Народный ансамбль  «Осень» под руководством Владимира Калиновского исполнит музыкальные композиции из отечественных кинофильмов. Творческий коллектив уже 40 лет профессионально занимаются самым романтичным музыкальным направлением, их выступление получают добрые отклики зрителей. 

Концерт состоится 25 ноября в 18.00 . 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161109/vlyublennykh_v_romans_priglashayut_na_kontsert_v_dkis_stavropoly_97849.html
Фотография к статье Влюбленных в романс приглашают на концерт в ДКиС Ставрополя
Влюбленных в романс приглашают на концерт в ДКиС Ставрополя
Влюбленных в романс приглашают на концерт в ДКиС Ставрополя
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Влюбленных в романс приглашают на концерт в ДКиС Ставрополя
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