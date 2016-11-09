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9 ноября 2016 г.

В Ставрополе прошли соревнования велосипедистов

В окрестностях Ставрополя возле Егорлыкского моста прошли соревнования чемпионата города по велоспорту маунтинбайку в дисциплине кросскантри, кубок «Звездное колесо» и финальный этап кубка «Велокавказ». За звание лучших боролись более 60 любителей велоспорта не только из городов Ставрополья, но и из Краснодарского края, Ростовской области и Донецка. В сложной гонке ставропольские велосипедисты завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды. А в завершение мероприятия всех участников и болельщиков ждало традиционное угощение – гречневая каша «Велокавказская», приготовленная на костре.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161109/v_stavropole_proshli_sorevnovaniya_velosipedistov_97868.html
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