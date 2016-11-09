В Ставрополе прошла презентация исторического романа «Золотой крест» абазинского писателя Кали Джегутанова

В краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошла презентация исторического романа «Золотой крест» известного абазинского писателя Кали Джегутанова (1927 – 1987). Книга впервые переведена на русский язык ставропольским писателем Владимиром Бутенко. Встреча была организована информационно-библиотечным центром межнационального общения «Диалог» совместно с национально-культурной автономией «Абаза». Роман «Золотой крест» ил яркие страницы многовековой истории абазинского народа. При этом субъективный взгляд автора не расходится с исторической правдой. «Золотой крест» до сих пор остается непревзойденным памятником эпической прозы. В. Бутенко поделился опытом перевода, длившегося около двух лет. Главной своей задачей он ставил тактичное и бережное переложение на русский язык сюжета и образной системы произведения.

http://www.stapravda.ru/20161109/v_stavropole_proshla_prezentatsiya_istoricheskogo_romana_zolotoy_97870.html