В Ставрополе почтили память сотрудников МВД, погибших при исполнении обязанностей
В краевом центре состоялся торжественный митинг в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. На митинге присутствовали курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, являющиеся детьми сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Обращаясь к ним, генерал-майор внутренней службы В. Хомутов отметил, что память об их родителях жива. Теперь дети продолжают путь своих отцов. Участники возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел.