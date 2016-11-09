В Ставрополе почтили память сотрудников МВД, погибших при исполнении обязанностей

В краевом центре состоялся торжественный митинг в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. На митинге присутствовали курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, являющиеся детьми сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Обращаясь к ним, генерал-майор внутренней службы В. Хомутов отметил, что память об их родителях жива. Теперь дети продолжают путь своих отцов. Участники возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161109/v_stavropole_pochtili_pamyat_sotrudnikov_mvd_pogibshikh_pri_ispo_97867.html