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9 ноября 2016 г.

В Ставрополе побит температурный рекорд 70-летней давности

Жара. Солнце. Температура

В Ставрополе 9 ноября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который ранее наблюдался в 1954 году и составлял +20,5º. Сегодня в столице края воздух прогрелся до +25,0º, сообщили в ставропольском Гидрометцентре. А в западной части Ставрополья 9 ноября максимальные температуры воздуха в полдень повышались до +25º-+27º, что также значительно выше многолетних максимумов. Кроме того, сегодняшний день оказался самым теплым в ноябре за последние 70 лет, до этого рекордным был 27 ноября 1977 года, когда столбики термометров в краевом центре поднялись до +24,8º.

В ведомстве отметили, что короткие периоды теплой погоды в ноябре, когда температура поднимается до +18º, это не редкость для Ставрополья и случаются раз в два-три года, однако дневные максимумы выше +20º бывают не чаще, чем раз в пять-шесть лет.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161109/v_stavropole_pobit_temperaturnyy_rekord_70letney_davnosti_97874.html
Фотография к статье В Ставрополе побит температурный рекорд 70-летней давности
Жара. Солнце. Температура
Жара. Солнце. Температура
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