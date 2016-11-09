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9 ноября 2016 г.

В Ставрополе открыт МФЦ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В Ставрополе открылся МФЦ «Мои документы» для бизнеса. Это специализированный центр обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью.

Он расположен на втором этаже здания городского рынка на улице Тухачевского. В МФЦ действует четыре окна. Все государственные услуги предоставляются бесплатно, а оплату госпошлины можно совершить в терминале, не выходя из офиса.

Напомним, многофункциональные центры «Мои документы» предоставляют бизнесу более 100 видов услуг, таких как регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, услуги Росреестра и кадастра, предоставление информации о мерах государственной поддержки бизнеса и многие другие. Кроме того через МФЦ можно оформить и подать документы, необходимые для получения этой поддержки.

Более подробная информация размещена на сайте МФЦ «Мои документы» http://umfc26.ru, а также доступна по телефону горячей линии 8-800-200-40-10.

Александр ЗАГАЙНОВ
http://www.stapravda.ru/20161109/v_stavropole_otkryt_mfts_dlya_yuridicheskikh_lits_i_individualny_97873.html
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