В Ставрополе 78-летний мужчина умер при пожаре дома
Следственным отделом по Промышленному району Ставрополя краевого управления СКР, сообщили в отделе, проводятся проверочные мероприятия по факту гибели 78-летнего мужчины.
По предварительным данным, вечером 8 ноября в одной из квартир многоквартирного дома Ставрополя на балконе произошел пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета. В результате отравления продуктами горения мужчина, находившийся в квартире, скончался на месте.
Сейчас следователями поводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. К настоящему времени признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, не установлено. Тем не менее процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.
Фото пресс-службы ПАСС СК