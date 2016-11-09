В Ставрополе 78-летний мужчина умер при пожаре дома

Следственным отделом по Промышленному району Ставрополя краевого управления СКР, сообщили в отделе, проводятся проверочные мероприятия по факту гибели 78-летнего мужчины.

По предварительным данным, вечером 8 ноября в одной из квартир многоквартирного дома Ставрополя на балконе произошел пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета. В результате отравления продуктами горения мужчина, находившийся в квартире, скончался на месте.

Сейчас следователями поводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. К настоящему времени признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, не установлено. Тем не менее процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.

http://www.stapravda.ru/20161109/v_stavropole_78letniy_muzhchina_umer_pri_pozhare_doma_97876.html